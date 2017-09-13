Полиция задержала женщину, пытавшуюся совершить кражу в школе, где учится принц Джордж

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала женщину, пытавшуюся совершить кражу со взломом в школе, где учится третий наследник британского трона 4-летний принц Джордж. Об этом Скотленд-Ярд информировал в среду на своем официальном сайте.

"40-летняя женщина была задержана по подозрению в попытке совершения кражи со взломом в районе Баттерси на юге Лондона. Арест, произведенный в 14:15 в среду, 13 сентября, имеет отношение к инциденту, произошедшему во вторник, 12 сентября, в школе Thomas's Battersea, когда частное лицо проникло на ее территорию", - говорится в сообщении.

Полиция информировала, что женщина была арестована в примыкающих к школе кварталах и в настоящий момент находится в полицейском участке на юге Лондона.

"Мы взаимодействуем со школой, которую посещает Его королевское высочество, принц Джордж, с целью пересмотра механизмов обеспечения безопасности после данного инцидента", - также сообщили в Скотленд-Ярде.

Четырехлетний принц Джордж стал учащимся Thomas's Battersea неделю назад. В этой частной подготовительной школе учатся дети в возрасте от 4 до 13 лет. Год обучения в ней обойдется родителям Джорджа - принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кэтрин - в £18 тыс. ($23,5 тыс.).