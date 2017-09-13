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Источник: практически все звонки с угрозами взрывов в Москве оказались ложными

Происшествия
13 сентября, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В общей сложности в течение дня поступило около 100 анонимных сообщений

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство проверок зданий в Москве, по которым поступили сообщения об угрозе взрыва, показали, что эта информация была ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

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"В настоящий момент проверки по значительной части адресов уже завершены или завершаются. Ни на одном объекте ничего подозрительного обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, проверки проводились в торговых центрах: "Москва", "Мегаком", "Азовский", "Вавилон", "Метрополис", "Город", "Европейский", "Ритейл парк", "Афимолл сити", "Капитолий", "Щелково", "Электронный рай", "Дубровка", "Атриум", "Варшавский", "Кожевники", ГУМ, Митинский радиорынок; в вузах: МГУ, Российской правовой академии Минюста России, общежитии Московского экономического института (МЭИ), МГМУ имени Сеченова, МГИМО, РЭУ Плеханова; на вокзалах: Киевском, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Курском; в гостиницах и отелях: "Космос", "Азимут", "Президент отель", "Националь" и расположенном там кафе "Доктор Живаго", а также на Красной площади.

В общей сложности в среду вечером за несколько часов поступило около 100 анонимных сообщений с угрозами взрыва. Из зданий было эвакуировано более 50 тыс. человек.

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