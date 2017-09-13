ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели обыски в компании Renaissance Construction в Петербурге по делу о нарушении валютного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Мы подтверждаем факт возбуждения уголовного дела и проведения оперативно-следственных действий", - сказал представитель управления. По его словам, следственные действия в Петербурге прошли во вторник, 12 сентября. При этом в ведомстве воздержались от комментариев о цели и результатах проведенных мероприятий.

Между тем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, речь идет об уголовном деле по статье 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ"). По словам собеседника агентства, по версии следствия, за рубеж было незаконно выведено более 100 млрд рублей.

Компания Renaissance Construction основана в России в 1993 г. турецким инженером Эрманом Ылыджаком. В настоящее время входит в турецкий холдинг Ronesans, который занимается строительством зданий и сооружений в разных странах мира. Крупнейшие проекты компании в России - башня "Эволюция" в "Москва-сити", небоскреб "Лахта центр" в Санкт-Петербурге и другие.

Renaissance Construction помимо участия в проекте "Лахта центр" для Газпрома, также участвовала в строительстве торгово-развлекательного центра "Галерея" на Лиговском проспекте и владеет частью намывных территорий на Васильевском острове, предусмотренных под строительство недвижимости. Турецкая компания из группы Ренессанс - IC Ictas также занималась строительством ЗСД и трассы М11.