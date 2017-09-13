Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правоохранители возбудили десять уголовных дел по правонарушениям перед выборами

Происшествия
13 сентября, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В регионах провели 5,8 тыс. избирательных кампаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили десять уголовных дел по различным правонарушениям, допущенным на прошедшей избирательной кампании 2017 года. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

В Пермском крае 14 августа было начато расследование по факту представления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании. Претендент на выборную должность была снята с регистрации.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Спустя три дня женщина в Свердловской области пожаловалась на то, что неизвестный взломал дверь и похитил агитационные материалы. Похожий инцидент произошел в Сахалинской области, где украли баннеры. В этом же регионе секретарь отделения "Коммунистов России" заявил о похищении почти 5 тыс. карманных календарей с партийной символикой. По всем этим эпизодом были возбуждены дела по статье "кража".

Глава Пскова Иван Цецерский сообщил в полицию о распространении листовок, порочащих его честь и достоинство. Правоохранители провели проверку и возбудили дело по факту клеветы.

В конце августа полицейские задержали главу участковой избирательной комиссии московского района Филевский парк, который систематически предоставлял квартиру наркоманам. Теперь ему грозит уголовное наказание за организацию наркопритона.

В Крыму неизвестный ночью запустил световую ракету во двор доверенному лицу кандидата в депутаты Госсовета республики. В отношении злоумышленника расследуется дело о хулиганстве. А в Красноярском крае был совершен поджог помещения, которое арендовал представитель "Единой России". Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.

В Удмуртии в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что глава местного госпредприятия - по совместительству депутат Госсовета республики и кандидат в новый состав этого органа - получает взятки. Подозреваемый допрошен и задержан правоохранителями. В Ленинградской области неизвестные пытались подкупить избирателей, предлагая 1 тыс. рублей за голосование в пользу одного из кандидатов.

Единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
3
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
4
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
5
Адвокат: людей во время "евромайдана" расстреливали из украденного во Львове оружия
6
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
7
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама