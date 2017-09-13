Правоохранители возбудили десять уголовных дел по правонарушениям перед выборами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили десять уголовных дел по различным правонарушениям, допущенным на прошедшей избирательной кампании 2017 года. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

В Пермском крае 14 августа было начато расследование по факту представления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании. Претендент на выборную должность была снята с регистрации.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Спустя три дня женщина в Свердловской области пожаловалась на то, что неизвестный взломал дверь и похитил агитационные материалы. Похожий инцидент произошел в Сахалинской области, где украли баннеры. В этом же регионе секретарь отделения "Коммунистов России" заявил о похищении почти 5 тыс. карманных календарей с партийной символикой. По всем этим эпизодом были возбуждены дела по статье "кража".

Глава Пскова Иван Цецерский сообщил в полицию о распространении листовок, порочащих его честь и достоинство. Правоохранители провели проверку и возбудили дело по факту клеветы.

В конце августа полицейские задержали главу участковой избирательной комиссии московского района Филевский парк, который систематически предоставлял квартиру наркоманам. Теперь ему грозит уголовное наказание за организацию наркопритона.

В Крыму неизвестный ночью запустил световую ракету во двор доверенному лицу кандидата в депутаты Госсовета республики. В отношении злоумышленника расследуется дело о хулиганстве. А в Красноярском крае был совершен поджог помещения, которое арендовал представитель "Единой России". Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.

В Удмуртии в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что глава местного госпредприятия - по совместительству депутат Госсовета республики и кандидат в новый состав этого органа - получает взятки. Подозреваемый допрошен и задержан правоохранителями. В Ленинградской области неизвестные пытались подкупить избирателей, предлагая 1 тыс. рублей за голосование в пользу одного из кандидатов.

Единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.