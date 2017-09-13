Губернатор Флориды обещал сурово наказать виновных в гибели пациентов в доме престарелых

"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий СШАЭкономика и бизнес 13 сентября, 22:50
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и РоссииМеждународная панорама 13 сентября, 22:29
Путин вместе с участниками суперсерии 1972 года посмотрел матч юных хоккеистов в СочиСпорт 13 сентября, 22:15
СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"Спорт 13 сентября, 22:12
Бах: спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 22:12
Станция Cassini войдет 15 сентября в атмосферу Сатурна и прекратит существованиеКосмос 13 сентября, 22:01
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в ПетербургеПроисшествия 13 сентября, 21:58
Макрон: Франции необходимо мобилизовать все силы для проведения ОИ-2024Спорт 13 сентября, 21:42
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ обучили в Сирии около 600 саперовАрмия и ОПК 13 сентября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Обстоятельства гибели пациентов в доме престарелых в Голливуде (штат Флорида) будут тщательно расследованы, виновные будут наказаны по всей строгости закона. С таким заявлением выступил в среду губернатор Флориды Рик Скотт.
"Я намерен настойчиво добиваться ответа на вопрос, как это трагическое событие могло произойти. Подробности гибели людей пока расследуются, однако вся ситуация просто непостижима. Всем учреждениям, занимающимся уходом за пациентами, надлежит делать все возможное и принимать все меры предосторожности, чтобы их пациенты были живы и здоровы, особенно те, кто плохо себя чувствует", - отметил губернатор.
Он отдал распоряжение агентству здравоохранения штата и департаменту по вопросам детей и семьи незамедлительно подключиться к расследованию несчастного случая в Голливуде. "Если будет установлено, что кто-то действовал не в интересах пациентов, то такие лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - предупредил губернатор. Как он уточнил, после урагана "Ирма" 309 больниц Флориды обеспечены электроэнергией от общей сети штата или от резервных генераторов энергии. Еще 10 госпиталей закрыты.
Рик Скотт не уточнил в заявлении, сколько человек погибли в доме престарелых. По данным телекомпании CNN, жертв шестеро, более ста человек были эвакуированы из помещений, где после урагана "Ирма" не было электроэнергии и не работали кондиционеры. Начальник Управления полиции Голливуда Том Санчес объявил о начале расследования обстоятельств трагедии и уточнил, что следователи в первую очередь хотят выяснить, был ли дом престарелых обесточен полностью или нет.