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Губернатор Флориды обещал сурово наказать виновных в гибели пациентов в доме престарелых

Происшествия
13 сентября, 22:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

Рик Скотт отдал распоряжение агентству здравоохранения штата и департаменту по вопросам детей и семьи незамедлительно подключиться к расследованию

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Обстоятельства гибели пациентов в доме престарелых в Голливуде (штат Флорида) будут тщательно расследованы, виновные будут наказаны по всей строгости закона. С таким заявлением выступил в среду губернатор Флориды Рик Скотт.

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"Я намерен настойчиво добиваться ответа на вопрос, как это трагическое событие могло произойти. Подробности гибели людей пока расследуются, однако вся ситуация просто непостижима. Всем учреждениям, занимающимся уходом за пациентами, надлежит делать все возможное и принимать все меры предосторожности, чтобы их пациенты были живы и здоровы, особенно те, кто плохо себя чувствует", - отметил губернатор.

Он отдал распоряжение агентству здравоохранения штата и департаменту по вопросам детей и семьи незамедлительно подключиться к расследованию несчастного случая в Голливуде. "Если будет установлено, что кто-то действовал не в интересах пациентов, то такие лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - предупредил губернатор. Как он уточнил, после урагана "Ирма" 309 больниц Флориды обеспечены электроэнергией от общей сети штата или от резервных генераторов энергии. Еще 10 госпиталей закрыты.

Рик Скотт не уточнил в заявлении, сколько человек погибли в доме престарелых. По данным телекомпании CNN, жертв шестеро, более ста человек были эвакуированы из помещений, где после урагана "Ирма" не было электроэнергии и не работали кондиционеры. Начальник Управления полиции Голливуда Том Санчес объявил о начале расследования обстоятельств трагедии и уточнил, что следователи в первую очередь хотят выяснить, был ли дом престарелых обесточен полностью или нет.

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