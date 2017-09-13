Разыскиваемый в Сочи дайвер является аквалангистом, покорившим самую глубокую пещеру РФ

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КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Дайвер, который пропал в пещере в Сочи, - глава федерации подводного спорта Удмуртской республики Владимир Федотов, который погружался в самую глубокую пещеру РФ, сообщил ТАСС в среду представитель дайв-клуба, где работает пропавший.
"Это самый опытный дайвер, который у нас есть. Председатель федерации подводного спорта Удмуртской республики. Он инструктор, тренер. Таких людей по пальцам пересчитать. Он много пещер исследовал. Если вы загуглите "Владимир Федоров", то найдете материалы, как он исследовал самую глубокую пещеру РФ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пока информации о гибели дайвера нет, остается надежда найти его живым: в подводных пещерах нередко бывают воздушные пузыри. В настоящее время в Сочи выехала группа аквалангистов для поиска Федотова.
В марте этого года Федотов совершил погружение на 88 м в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.
Ранее ТАСС сообщал, что в среду дайвер из Удмуртии спустился в пещеру Подземная Хоста в Сочи, глубина которой более 80 м и не вышел на связь с основной группой. Спасатели начали поиски, однако их оборудование позволило обследовать только часть пещеры.