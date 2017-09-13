В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружены в частном жилом доме в подмосковном поселке Кратово Раменского района Подмосковья. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В частном жилом доме по улице Островского в подмосковном поселке Кратово обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями: двух мужчин, 1957 и 1964 гг. рождения, а также женщины 1933 года рождения", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт обнаружения тел в поселке Кратово, при этом не сообщив подробностей произошедшего. По данным пресс-службы подмосковной полиции, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Это уже второе серьезное происшествие за последние три месяца в подмосковном Кратово. Житель поселка Игорь Зенков 10 июня устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.