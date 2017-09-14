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AP: на военной базе в Калифорнии загорелся танк-амфибия

Происшествия
14 сентября, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

По данным агентства, 15 морпехов получили ранения и были госпитализированы

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать военнослужащих Корпуса морской пехоты США пострадали в ходе учебно-тренировочных мероприятий на базе в штате Калифорния, во время которых по невыясненным причинам загорелся танк-амфибия. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его данным, 15 морпехов получили ранения и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Мероприятия по боевой подготовке проходили на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, расположенной к северу от Сан-Диего.

Командование базы выясняет причины происшествия.

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