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СМИ: более 4 тыс. жилых строений пострадали в Гаване в результате урагана "Ирма"

Происшествия
14 сентября, 1:14 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 14, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, 157 домов обрушились полностью, 986 - частично. У остальных строений полностью или частично разрушена крыша

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ГАВАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. жилых строений пострадали в столице Кубы в результате урагана "Ирма", обрушившегося на остров в выходные. Об этом сообщила в среду газета Granma.

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По ее информации, в той или иной мере пострадали 4288 жилых строений. Из них, по предварительным данным, 157 домов обрушились полностью, 986 - частично. У остальных строений полностью или частично разрушена крыша, указывает издание.

Сильнее всего в результате прохождения "Ирмы" пострадали районы Ведадо, Центральная Гавана, Старая Гавана и Мирамар. В Старой и Центральной Гаване насчитывается большое количество ветхих зданий, многие их которых не устояли под ударом стихии.

В субботу на Гавану обрушились волны высотой до 11 метров, вода проникла вглубь города более чем на 500 метров. Оказались затоплены знаменитая набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. Пострадали стоящее на Малеконе посольство США и одна из главных гаванских больниц Hermanos Ameijeiras.

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Некоторые районы Гаваны по-прежнему обесточены - поваленные ураганом деревья привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб некоторым ТЭЦ, в том числе электростанции в провинции Матансас, обслуживающей Гавану.

В ликвидации последствий урагана участвуют не только сотрудники коммунальных служб, но и бригады военнослужащих и резервистов. Они освобождают провода от поваленных деревьев и очищают дороги для проезда автомобилей. На некоторых улицах в кубинской столице не работают светофоры, в связи с чем движение вручную регулируют полицейские.

В ряде районов Гаваны нарушено водоснабжение, люди получают питьевую воду из автоцистерн. На тротуарах выставлены мебель, матрасы и бытовая техника, которые жители затопленных домов вынесли на просушку.

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