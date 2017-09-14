Мединский заявил, что арест Серебренникова не связан с политикой

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Арест режиссера Кирилла Серебренникова "никак не связан с политикой". Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг. Он ответил на вопросы корреспондента издания в преддверии своего визита во Францию, начинающегося 15 сентября.

"Домашний арест Кирилла Серебренникова не имеет никакого отношения к политике", - подчеркнул Мединский. По его словам, вопросы касаются "расходования государственных средств в возглавляемом им театральном центре".

В интервью министр подтвердил, что фильм Алексея Учителя "Матильда" вскоре выйдет на российские экраны. "С точки зрения закона нет никаких нарушений, которые бы могли оправдать запрет картины",- заметил он. Глава Министерства культуры осудил "истеричную кампанию, развернутую вокруг киноленты, которая никак не оскорбляет память царя Николая II".

Комментируя развитие культурных обменов России и Франции, Мединский выделил проведенную Эрмитажем и ГМИИ имени Пушкина в конце минувшего - начале этого года в Париже выставку шедевров современного искусства из собрания русского коллекционера Сергея Щукина. "Эта экспозиция, организованная в фонде Louis Vuitton, привлекла внимание 1,25 млн посетителей, и стала, таким образом, самой популярной во французской истории", - отметил министр.

Он сообщил, что Россия намерена также провести в фонде Louis Vuitton выставку, посвященную коллекции Ивана Морозова и его родных, которые были "большими поклонниками французских импрессионистов". Такая экспозиция, по его словам, пройдет в 2020 году. "Нам хотелось, чтобы это был новый рекорд", - сказал Мединский.