СМИ: не менее 25 человек погибли при пожаре в исламской школе в столице Малайзии

ТАСС, 14 сентября. По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в школе для детей из мусульманских семей на северо-востоке Куала-Лумпура. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на пожарных.

Среди погибших - ученики и учителя образовательного учреждения. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.