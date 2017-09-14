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СМИ: не менее 25 человек погибли при пожаре в исламской школе в столице Малайзии

Происшествия
14 сентября, 4:03 UTC+3 ТАСС

Среди погибших - ученики и учителя образовательного учреждения

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ТАСС, 14 сентября. По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в школе для детей из мусульманских семей на северо-востоке Куала-Лумпура. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на пожарных.

Среди погибших - ученики и учителя образовательного учреждения. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.

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