Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

ТАСС, 14 сентября. Суд по ходатайству следствия заочно арестовал Анара Алияра оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю.

"По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются масштабные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание Аллахверанова", - говорится в сообщении.

СК РФ ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с Драчевым, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов, после которых потерпевший скончался.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.