Житель Приамурья выжил, полмесяца скитаясь в тайге

ТАСС, 14 сентября. Житель Амурской области, пропавший в конце августа, в четверг самостоятельно вышел из тайги, где провел все это время, сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сегодня обнаружен пропавший житель Зейского района 1963 года рождения, который 29 августа уехал на рабочем автомобиле с участка золотодобычи в поселке Береговой и пропал. Мужчина вышел из леса самостоятельно. По его словам, он ушел в тайгу и заблудился", - говорится в сообщении.

Когда мужчина пропал, работники предприятия, где он работал, пытались найти его самостоятельно. Они нашли пустой автомобиль коллеги в 10 км от переправы через реку Гилюй, затем обратились в полицию. Через несколько дней к поискам были привлечены спасатели и кинолог с собакой.

Отмечается, что мужчина находится в стрессовом состоянии в больнице.

Региональные СМИ сообщают, что он пока не рассказывал, как смог выжить в тайге.