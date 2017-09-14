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В Красноярске задержан предполагаемый серийный насильник-педофил

Происшествия
14 сентября, 8:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, сентября. /ТАСС

40-летний мужчина подозревается в изнасилованиях восьми несовершеннолетних девушек

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КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. В Красноярске задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасилованиях восьми несовершеннолетних девушек. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в совершении 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних... и одного преступления, связанного с применением насилия к представителю власти при задержании", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина предлагал студенткам лицеев и техникумов за деньги убраться в квартире или в офисе. Затем привозил их домой, где насиловал и отпускал.

"В настоящее время установлено восемь потерпевших от действий злоумышленника, но следователи не исключают, что их намного больше и просят всех, кто пострадал от действий обвиняемого, обращаться в следственные органы", - отмечается в сообщении.

31 марта подозреваемого пыталась задержать полиция, но он оказал сопротивление и скрылся. 12 сентября было установлено, что мужчина скрывается в квартире у своего брата в Советском районе Красноярска, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска и ОМОНа.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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