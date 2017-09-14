В Красноярске задержан предполагаемый серийный насильник-педофил

На территории России и Белоруссии начались учения "Запад-2017"Армия и ОПК 14 сентября, 9:08
Ростовская область отметила 80-летиеНовости партнеров 14 сентября, 8:59
Некоторые прокатные организации Камчатки решили не показывать "Матильду"Культура 14 сентября, 8:53
Яркий финал Cassini: станция войдет в атмосферу Сатурна и прекратит существованиеКосмос 14 сентября, 8:36
В Барнауле отменили итоги голосования на выборах в гордуму по трем участкамСибирь 14 сентября, 8:34
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растетЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:30
На Байкале построят новые очистные сооружения вместо модернизации старыхОбщество 14 сентября, 7:55
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущербаОбщество 14 сентября, 7:41
UFC лишил Джонса титула в полутяжелом весе, чемпионом снова стал КормьеСпорт 14 сентября, 7:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. В Красноярске задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасилованиях восьми несовершеннолетних девушек. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в совершении 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних... и одного преступления, связанного с применением насилия к представителю власти при задержании", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, мужчина предлагал студенткам лицеев и техникумов за деньги убраться в квартире или в офисе. Затем привозил их домой, где насиловал и отпускал.
"В настоящее время установлено восемь потерпевших от действий злоумышленника, но следователи не исключают, что их намного больше и просят всех, кто пострадал от действий обвиняемого, обращаться в следственные органы", - отмечается в сообщении.
31 марта подозреваемого пыталась задержать полиция, но он оказал сопротивление и скрылся. 12 сентября было установлено, что мужчина скрывается в квартире у своего брата в Советском районе Красноярска, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска и ОМОНа.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.