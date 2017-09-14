В Новой Москве грабители похитили банкомат из гипермаркета, выдернув его с помощью машины

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Шестеро неизвестных в масках похитили из гипермаркета банкомат с 3,6 млн рублей, выдернув его тросом при помощи автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В среду в 03:38 мск в службу "02" поступило сообщение от граждан о краже на улице Восточная, дом 9 в городе Щербинка", - сообщили в ведомстве. Полицейские установили, что в холл магазина проникли шестеро неизвестных в масках с прорезями для глаз, взломав дверь эвакуационного выхода, зацепили тросом банкомат, в котором были 3 млн 579 тыс. рублей, погрузили его в автомобиль "Шевроле-Блейзер" без номеров и скрылись.
Сотрудники московской полиции ведут розыск грабителей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража".