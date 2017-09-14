Подмосковный полицейский подозревается в получении взятки в 17,5 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудник подмосковной полиции стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 17,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области при проведении оперативно- разыскных мероприятий установлен факт получения взятки в размере 17,5 млн рублей начальником Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району за благоприятное разрешение хода расследования уголовного дела" - сообщила она.

Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ - "Получение взятки".

Полиция назначила проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. "Также его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавила Петрова.