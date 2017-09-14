Суд признал законным взыскание 2 млн рублей с Навального и Офицерова по иску "Кировлеса"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным взыскание более 2 млн рублей с Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова по гражданскому иску компании "Кировлес" о растрате имущества, передает корреспондент ТАСС.

"Апелляционную жалобу Офицерова и Навального оставить без удовлетворения, решение Никулинского суда - без изменения", - огласила решение судья.

Никулинский районный суд 18 июля постановил исковые требования "Кировлеса" удовлетворить частично и взыскать с ответчиков Навального, Офицерова и экс-главы компании Вячеслава Опалева 2,164 млн рублей солидарно.

Иск был подан к фигурантам дела во второй раз. В октябре прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16 млн рублей, однако решение было отменено Мосгорсудом.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал фигурантов виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам условно.