Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, не связано со строительством СИЗО "Кресты-2" в Колпине под Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В уголовном деле строительство "Крестов-2" не фигурирует", - сказал он.
Как сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Коршунову предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам.
"Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказала представитель СК.
Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.
Коршунов был задержан накануне, в четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.