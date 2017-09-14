В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта

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ТАСС, 14 сентября. Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане погиб в результате несчастного случая во время проводов президента страны Эмомали Рахмона, вылетавшего в Душанбе после посещения Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области. Как сообщило в четверг информационное агентство Asia-Plus со ссылкой на источник в райотделе внутренних дел, 60-летний Дилдор Максудшоев упал от порыва ветра, вызванного работой лопастей президентского вертолета, и ударился головой о камень.
Максудшоев находился на близком расстоянии от вертолета, когда тот начал подниматься в воздух. Под напором ветра постеленный на земле ковер, на котором стоял начальник аэропорта, свернулся и запутал ноги мужчины. Чиновника отбросило на находившийся поблизости большой камень, он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, сообщил источник агентства.