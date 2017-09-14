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Суд в Дагестане приговорил к 10 годам колонии боевика из "хасавюртовского сектора"

Происшествия
14 сентября, 10:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, сентября. /ТАСС

Представитель пресс-службы республиканской прокуратуры не уточнил дату вынесения приговора

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МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил уроженца Ставропольского края к 10 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы республиканской прокуратуры.

"Хасавюртовский городской суд приговорил уроженца Ставропольского края Шевцова к 10 годам колонии строгого режима по статьям УК РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" и "Незаконный оборот взрывных устройств", - сказал собеседник, не уточнив дату вынесения приговора.

По его словам, в 2016 году в городе Хасавюрт осужденный вступил в незаконное вооруженное формирование "хасавюртовский сектор", а также приобрел, хранил и носил при себе ручную гранату и взрыватель.

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