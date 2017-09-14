Суд в Дагестане приговорил к 10 годам колонии боевика из "хасавюртовского сектора"

Москалькова призналась, что порой хочет применить оружие против нарушителей прав людейОбщество 14 сентября, 10:57
Этнокультурный комплекс стоимостью 5 млн руб. построен на ТаймыреВ стране 14 сентября, 10:57
СМИ: "Атлетико" на этой неделе может купить футболиста "Челси" Косту за €60 млнСпорт 14 сентября, 10:49
Минфин предлагает изъять в бюджет у ГК по ОрВД 41 млрд руб. чистой прибыли в 2018-20 гг.Транспорт 14 сентября, 10:46
Набиуллина сообщила о переходе Задорнова на пост главы банка "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 10:25
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконовОбщество 14 сентября, 10:24
Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"Происшествия 14 сентября, 10:13
Путин поздравил Игоря Кириллова с юбилеемОбщество 14 сентября, 10:10
Apple снизила цены на iPhone в РоссииЭкономика и бизнес 14 сентября, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил уроженца Ставропольского края к 10 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы республиканской прокуратуры.
"Хасавюртовский городской суд приговорил уроженца Ставропольского края Шевцова к 10 годам колонии строгого режима по статьям УК РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" и "Незаконный оборот взрывных устройств", - сказал собеседник, не уточнив дату вынесения приговора.
По его словам, в 2016 году в городе Хасавюрт осужденный вступил в незаконное вооруженное формирование "хасавюртовский сектор", а также приобрел, хранил и носил при себе ручную гранату и взрыватель.