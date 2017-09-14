Суд в Дагестане приговорил к 10 годам колонии боевика из "хасавюртовского сектора"

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил уроженца Ставропольского края к 10 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы республиканской прокуратуры.

"Хасавюртовский городской суд приговорил уроженца Ставропольского края Шевцова к 10 годам колонии строгого режима по статьям УК РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" и "Незаконный оборот взрывных устройств", - сказал собеседник, не уточнив дату вынесения приговора.

По его словам, в 2016 году в городе Хасавюрт осужденный вступил в незаконное вооруженное формирование "хасавюртовский сектор", а также приобрел, хранил и носил при себе ручную гранату и взрыватель.