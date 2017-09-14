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Отсидевшего по наркостатье задержали у ворот колонии на Сахалине за пропаганду терроризма

Происшествия
14 сентября, 10:31 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 14, сентября. /ТАСС

Мужчина пропагандировал радикальный ислам

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали у ворот колонии мужчину, отсидевшего 4,5 года за незаконное хранение и сбыт наркотиков, ему предъявлено новое обвинение - в пропаганде терроризма. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.

"По версии следствия, осужденный... в период отбывания наказания в исправительном учреждении <...> пропагандировал радикальный ислам, вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма. Мужчина был задержан в момент освобождения из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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