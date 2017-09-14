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Во Владикавказе задержаны подозреваемые в стрельбе на оживленной улице

Происшествия
14 сентября, 11:49 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел 12 сентября

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Северной Осетии задержали трех местных жителей, подозреваемых в обстреле машины во Владикавказе, в водитель которой в результате попал в реанимацию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"12 сентября около 18:00 мск в дежурную часть ОП № 2 УМВД РФ по Владикавказу поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение КБСП с диагнозом "проникающее пулевое ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов" доставлен 31-летний житель Владикавказа. Полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители, которые в настоящее время задержаны", - отмечается в сообщении.

Стрельбу по автомобилю, которым управлял местный житель, открыл молодой человек из машины, двигаясь в это время по соседней полосе. По предварительным данным, между мужчинами ранее произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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