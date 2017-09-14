В Кабардино-Балкарии в озеро упала машина с пассажирами

ТАСС, 14 сентября. "Нива Шевроле" упала в озеро "Гижгит" в Кабардино-Балкарии, по предварительным информации, в ней находились люди, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 10:40 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе напротив с. п. Былым в озеро "Гижгит" упала машина. По предварительной информации, в машине находились люди", - говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.