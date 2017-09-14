Фигуранты дела о подкупе при реконструкции Политеха помещены под домашний арест

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 ноября фигурантов дела о коммерческом подкупе при реконструкции Политехнического музея - исполнительного директора АНО "Политехинжиниринг" Андрея Хацкевича и его предполагаемого сообщника замгендиректора ООО "Центрстройинвест-2000" Алексея Милованова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Хацкевичу и Милованову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его срок установлен до 12 ноября", - сказала представитель суда.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего исполнительного директора по строительному контролю и техническому надзору АНО "Политехинжиниринг" Андрея Хацкевича и 39-летнего заместителя генерального директора ООО "Центрстройинвест-2000" Алексея Милованова. В зависимости от роли каждого они обвиняются по пп. "а, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере").

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, исполнительный директор АНО "Политехинжиниринг" вступил в преступный сговор с заместителем генерального директора ООО "Центрстройинвест-2000" в целях незаконного получения денежных средств в особо крупном размере путем коммерческого подкупа. С 28 июля по 11 августа 2017 года, обвиняемые получили от представителя ООО "Центрстройинвест-2000", действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, денежные средства в размере 630 тыс. руб. Денежное вознаграждение предназначалось за фактическое подтверждение объемов выполненных работ компанией ООО "Центрстройинвест-2000" и дальнейшее подписание актов выполненных работ формы КС-2.

Оба обвиняемых свою вину признали.