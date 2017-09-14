Информация об угрозе взрывов в московских школах не подтверждается

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органах проверяют информацию о минировании восьми школ в разных округах столицы, в половине из них проверки завершены, сообщения об угрозе взрыва оказались ложными. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
"Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. На время проверки из них были эвакуированы более 9 тыс. человек. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Эвакуированы более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
ГУ МВД Москве по-прежнему никак не комментирует эту информацию.