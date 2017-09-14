СМИ: полиция Черногории задержала россиянина по подозрению в отмывании денег

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала в городе Будва россиянина Сергея Черкасова по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила в четверг газета Vijesti.

По ее данным, 41-летний гражданин России был задержан в среду по решению прокурора Лидии Вукчевич. Он обвиняется в создании преступной организации, отмывании денег, несанкционированной коммерческой, банковской, фондовой и страховой деятельности. Черкасов, который является владельцем компании "Victory" SPB, предстанет в четверг для допроса перед прокуратурой республики.

Газета также пишет, что по аналогичным обвинениям ранее задержали еще двух человек, которые помогали Черкасову отмывать деньги, якобы незаконно заработанные им в России.