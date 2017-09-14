Проверка одного из торговых центров в Петербурге завершена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Проверка торгового центра "Июнь" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга из-за анонимного сообщения о минировании завершена, опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации района.

Ранее из комплекса были эвакуированы около 500 человек. "Кинологи проверку закончили, опасных предметов не обнаружено", - сказала представитель районной администрации.

Проводятся проверки еще в нескольких торговых комплексах в разных районах Петербурга. За последние дни волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила несколько регионов России.