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Проверка одного из торговых центров в Петербурге завершена

Происшествия
14 сентября, 13:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Опасных предметов не найдено

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Проверка торгового центра "Июнь" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга из-за анонимного сообщения о минировании завершена, опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации района.

Ранее из комплекса были эвакуированы около 500 человек. "Кинологи проверку закончили, опасных предметов не обнаружено", - сказала представитель районной администрации.

Проводятся проверки еще в нескольких торговых комплексах в разных районах Петербурга. За последние дни волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила несколько регионов России.

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