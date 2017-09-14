Ространснадзор оштрафовал капитана теплохода "Илья Муромец", севшего на мель на Волге

ТАСС, 14 сентября. Ространснадзор наложил штраф в размере 1 тыс. руб. на капитана теплохода "Илья Муромец", севшего на мель на Волге в Ярославской области 26 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе осмотра установлено, что судно повреждений не имеет, пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не зафиксирован. На капитана пассажирского теплохода "Илья Муромец" наложено административное взыскание по ст. 11.7 КоАП за нарушение правил плавания в виде штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.

Пассажирский теплоход "Илья Муромец" (судовладелец - ООО "Цезарь Трэвел"), следующий рейсом Москва - Казань с пассажирами на борту, сел на мель на 338 км Волги поздним вечером 26 августа. По данным МЧС, на борту теплохода находились 130 пассажиров, в том числе восемь детей, и 50 членов команды. Экипаж судна оперативно устранил неисправность.

Пассажирский теплоход "Илья Муромец" - трехпалубное судно проекта 588-М, его длина - 95,8 м, ширина - 14,3 м.