Поиски пропавшего в пещере в Сочи дайвера возобновлены

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Группа профессиональных спелеоподводников под контролем спасателей МЧС возобновила поисковые работы в пещере в Сочи, где два дня назад пропал дайвер из Ижевска. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС.
"В Сочи прибыла группа спелеоподводников с целью организации погружения в пещеру Подземная Хоста и возможного обнаружения пропавшего. Спасатели ЮРПСО МЧС России в целях сокращения сроков реагирования на возможные ЧС и происшествия в ходе погружений, выставляют на месте проведения работ контрольно-спасательный пост, также на месте организовывается дежурство водолазного врача", - сказали в отряде.
Ранее сообщалось, что на помощь сочинским спасателям, не обладающим необходимым оборудованием, из Москвы, Симферополя и Ижевска выехала группа сертифицированных водолазов.
Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Федоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы, которая объединяет четыре пещеры, соединенные между собой заполненными водой сифонами. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.
По данным МЧС, протяженность подводной части пещеры Подземная Хоста, куда спустился Федоров, составляет более 450 метров, общая глубина - более 80 метров.