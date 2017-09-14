Более 10 школ Москвы эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрыва

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Эвакуация прошла в более чем 10 московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в школе в поселке Мосрентген. Учащиеся эвакуированы, еще одна школа проверяется на востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.

Часть школ уже проверена, угроза не нашла подтверждения, сотрудники правоохранительных органов ничего подозрительного в этих учебных заведениях не обнаружили. На время проверки из них были эвакуированы более 9 тыс. человек.

Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Эвакуированы более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Столичное ГУ МВД по-прежнему никак не комментирует эту информацию.