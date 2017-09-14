Администрацию Центрального района Петербурга эвакуировали из-за анонимного звонка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудников администрации Центрального района Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимного звонка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Поступил звонок, сотрудников эвакуировали", - сказала собеседница агентства.

Ранее в разных районах Петербурга были эвакуированы несколько торгово-развлекательных центров. Проверка одного из них в Красногвардейском районе уже завершена, опасных предметов не обнаружено.

За последние дни волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила несколько регионов России.