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СК просит арестовать замглавы ФСИН

Происшествия
14 сентября, 14:36 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Ранее Олегу Коршунову предъявили обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам

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Замглавы ФСИН Олег Коршунов

Замглавы ФСИН Олег Коршунов

© ФСИН

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о заключении под стражу заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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© Михаил Почуев/ТАСС

Замглавы ФСИН предъявлено обвинение в растрате

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье

Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коршунова Олега Адольфовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказала представитель суда.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Коршунову обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Как пояснила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, установлено, что Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд.

По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

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Борьба с коррупцией Задержание замглавы ФСИН
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