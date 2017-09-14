СК просит арестовать замглавы ФСИН

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о заключении под стражу заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коршунова Олега Адольфовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказала представитель суда.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Коршунову обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Как пояснила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, установлено, что Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд.

По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.