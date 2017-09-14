СК просит арестовать замглавы ФСИН

Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентябряНовости Урала 14 сентября, 15:26
Трамп: строительство стены на границе с Мексикой продолжитсяМеждународная панорама 14 сентября, 15:16
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 14 сентября, 15:16
В Москве два кинотеатра эвакуируют из-за угрозы взрываПроисшествия 14 сентября, 15:14
МИД Франции: экономический эффект от проведения ОИ в Париже составит более €10 млрдСпорт 14 сентября, 15:06
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018Спорт 14 сентября, 15:03
Разработки для Арктики: сахар из борщевика и вездеходы, не меняющие ландшафтВ стране 14 сентября, 14:56
Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в МосквеСпорт 14 сентября, 14:44
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в СирииАрмия и ОПК 14 сентября, 14:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о заключении под стражу заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коршунова Олега Адольфовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сказала представитель суда.
Ранее Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Коршунову обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Как пояснила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, установлено, что Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд.
По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.