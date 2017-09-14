В Великобритании началось публичное расследование причин пожара в лондонской высотке

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Публичное расследование, призванное разобраться в причинах июньского пожара в лондонском высотном доме Grenfell Tower, в котором погибли не менее 80 человек, началось в четверг в британской столице.

"Это расследование даст ответы на безотлагательные вопросы по поводу того, как катастрофа подобного масштаба могла произойти в Лондоне XXI века", - заявил в обращении, которое транслировалось в прямом эфире британскими телеканалами, председатель комиссии по расследованию судья Мартин-Мур Бик.

По его словам, расследование будет проводиться в два этапа, которые будут идти параллельно. "На первом этапе я намерен заняться изучением причин произошедшего как таковых, как и когда пожар начался, как он распространился на другие части здания, я также рассмотрю, насколько эффективная проводилась эвакуация", - сказал Бик.

Он пояснил важность этого тем, что необходимо разобраться в картине произошедшего, чтобы понять, есть ли опасность для людей, живущих в похожих по конструкции домах. "Если есть похожие дефекты в других высотных зданиях в Лондоне, то должны быть приняты срочные меры для исправления ситуации", - сообщил представитель комиссии по расследованию, который на этой стадии намерен опросить пострадавших, жителей соседних домов, пожарных, принявших участие в спасении людей и борьбы с огнем.

"Во время второго этапа расследования будет изучено, как здание оказалось столь сильно подвержено влиянию огня", - рассказал Бик. По его словам, будет тщательно рассмотрена конструкция здания, все проведенные работы по его реновации. "Эта часть займет больше времени, чем первая, потому что потребует изучения большого количества документов", - пояснил судья.

"Я надеюсь, что смогу подготовить первый доклад, в котором будут сформулированы выводы первой стадии расследования, к апрелю 2018 года. Это сложная задача, которая потребует большой напряженной работы", - отметил Бик, пояснив, что возглавляемой им команде юристов придется изучить тысячи документов.

Председатель комиссии по расследованию ограничился чтением заявления, на что ушел без малого час, не став отвечать на вопросы. Он не назвал даты, когда будут опрошены первые свидетели.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тем временем высказала уверенность, что начавшееся в четверг расследование позволит установить, что произошло на самом деле. "На фоне начинающегося сегодня расследования мы уверены, что в его результате получится докопаться до правды и узнать, что произошло, извлечь уроки по поводу того, как не дать подобным катастрофам происходить в будущем", - заявил представитель премьера.

Что такое публичное расследование?

Публичное расследование подразумевает открытое рассмотрение дела, когда свои свидетельские показания могут дать все люди, которые считают, что им есть что сказать по этой теме. Обычно к такой форме прибегают, когда речь идет о катастрофах с большим числом жертв.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации.