В Самаре арестовали врача, подозреваемого в изнасиловании пациентки под наркозом

САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Самаре арестовал в четверг врача-анестезиолога местной частной клиники, которого подозревают в изнасиловании находившейся под наркозом пациентки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Самарской области.

"Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - отметили в СК.

По версии следствия, 2 августа 2017 года врач, находясь на своем рабочем месте в частной клинике, оказывающей услуги косметологии и пластической хирургии, изнасиловал пациентку, которая была под общим наркозом после операции. Во вторник, 12 сентября, подозреваемый был задержан, в ходе допроса он дал признательные показания.