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В Самаре арестовали врача, подозреваемого в изнасиловании пациентки под наркозом

Происшествия
14 сентября, 14:59 UTC+3 САМАРА САМАРА 14, сентября. /ТАСС

Подозреваемый, который был задержан 12 сентября, уже дал признательные показания в ходе допроса

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САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Самаре арестовал в четверг врача-анестезиолога местной частной клиники, которого подозревают в изнасиловании находившейся под наркозом пациентки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Самарской области.

"Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - отметили в СК.

По версии следствия, 2 августа 2017 года врач, находясь на своем рабочем месте в частной клинике, оказывающей услуги косметологии и пластической хирургии, изнасиловал пациентку, которая была под общим наркозом после операции. Во вторник, 12 сентября, подозреваемый был задержан, в ходе допроса он дал признательные показания.

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