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В Москве два кинотеатра эвакуируют из-за угрозы взрыва

Происшествия
14 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Эвакуация происходит из кинотеатре в ТЦ "Золотой Вавилон" и кинозале в центре столицы

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© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два кинотеатра в Москве, один из которых находится в торговом центре "Золотой Вавилон", эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в экстренных службах.

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"Эвакуация происходит из кинотеатре в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира Москвы, также идет эвакуация из еще одного кинотеатра в центре столицы, оттуда выведено порядка 30 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на местах ожидают прибытия кинолога с собакой для проверки помещений.

За последние несколько часов была объявлена угроза взрыва уже в 14 объектах в Москве, среди них в основном школы, торговые центры и объекты с массовым посещением людей. Накануне в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, было эвакуировано больше 50 тыс. человек.

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