Ни один из звонков об угрозе взрывов в России не подтвердился

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгвардия привлечена к проверке сообщений об угрозе взрывов на социально значимых объъектах в России, ни одно из них не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.

"С целью проверки сообщений о якобы имеющем место минировании социально значимых объектов в ряде городов Российской Федерации Росгвардия по поступающим заявкам выделяет инженерно-технические группы ОМОН территориальных органов. На настоящий момент ни по одному из подобных звонков информация не подтвердилась", - отметили в департаменте Росгвардии.

В последние дни в различных регионах России фиксировали многочисленные звонки о заложенных взрывных устройствах, все они оказались ложными. Комментарий Росгвардии стал первым от федеральных силовых структур по данной теме.

13 сентября всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов произошел в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Эвакуированы более 50 тыс. человек.

В четверг эвакуация прошла в более 10 московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, сообщения с подобными угрозами поступали и в адрес нескольких кинотеатров. Часть школ была проверена, угрозы не нашли подтверждения.