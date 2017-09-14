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Суд приговорил националиста Алферова к 12 годам по делу о незаконном обороте оружия

Происшествия
14 сентября, 16:35 дата обновления: 14 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Дмитрий Алферов планирует обжаловать приговор

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы в четверг признал виновными Дмитрия и Елену Алферовых - участников националистической группировки, связанной с батальном "Азов" Нацгвардии Украины, и обвиняемых в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Дмитрию суд назначил 12 лет колонии, а его супруге - три года колонии.

"Признать Алферова виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Признать Алферову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Зачесть в срок нахождение под стражей подсудимым с момента их задержания - то есть с 3 ноября 2015 года", - огласил судья Леонид Чечко.

Кроме того, суд назначил Дмитрию штраф в размере 150 тыс. рублей, Елене - 40 тысяч рублей.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило признать Алферова виновным по шести эпизодам преступления, в том числе убийстве, и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Супругу обвиняемого Елену прокурор попросил признать виновной по ч. 2 ст. 222 УК РФ и назначить ей 3,5 года колонии общего режима.

Фигуранты дела вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

Дмитрий Алферов обжалует приговор, сообщила его мать Галина.

"Мы обязательно обжалуем приговор, так как мой сын никого не убивал, никакой явки с повинной у него не было, была нарушена методика при проведении экспертиз, а во время следствия ему постоянно угрожали здоровьем близким", - сказала она.

"Как только по делу закончилось следствие, в котором множество нестыковок, он сразу написал жалобы в Генпрокуратуру и ЕСПЧ, однако ответов оттуда до сих пор нет", - добавила Галина Алферова.

В чем обвинялись

В зависимости от роли и степени участия супруги Дмитрий и Елена Алферовы обвинялись по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ, в том числе сети Интернет") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Совместно проживая, Алферовы незаконное хранили, приобретали и сбывали огнестрельное оружие. В ходе обыска в их квартире были обнаружены и изъяты патроны к пистолету Макарова, автомату Калашникова, а также различные виды оружия и их комплектующие", - говорится в тексте приговора. Кроме того, в ночь на 25 апреля 2011 года Алферов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил водителя машины, в которой ехал, Самира Гасымова, выстрелив ему в голову по причине неприязненного отношения.

"При очередной встрече с покупателем оружия Алферов заявил, что может переправить огнестрельное оружие по своим каналам с территории Украины", - отметил судья.

Вместе с тем суд вернул в прокуратуру материалы дела в отношении Алферова по экстремистским статьям (ч. 1 ст. 282 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). "Суд считает, что данные материалы дела составлены с нарушением норм процессуального права и подлежат возвращению прокурору Москвы для дальнейшего устранения нарушений", - подчеркнул судья.

В ноябре 2015 года по делу о незаконном обороте оружия в Москве были задержаны 12 участников группировки, куда и входили Алферовы, изъята крупная партия оружия. По данным следствия, участники группы получали с территории Украины травматическое оружие, сигнальные пистолеты, комплектующие и запасные части, которые переделывали под стрельбу боевыми патронами и сбывали. В ходе следствия были назначены и проведены дактилоскопическая, биологическая и баллистическая экспертизы.

По оперативным данным, члены группировки поддерживали тесный контакт с участниками батальона "Азов" Нацгвардии Украины, а также планировали совершение насильственных акций на территории Московского региона. В ходе обысков были изъяты более 15 пистолетов и револьверов различного калибра, свыше 150 патронов, два ружья, две винтовки, дымовые шашки, основные части к боевому оружию, холодное оружие, 300 граммов наркотических веществ.

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