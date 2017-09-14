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В Париже у 97-летней пенсионерки украли слитки золота и украшения на €800 тыс.

Происшествия
14 сентября, 17:02 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, сентября. /ТАСС

Двое неизвестных, представившись сотрудниками полиции, попросили пожилую женщину пустить их в дом, заявив, что они занимаются расследованием серии ограблений

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ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Двое мошенников, переодетых в полицейскую форму, украли в Париже у 97-летней пенсионерки десять слитков золота и украшения, стоимость которых, по предварительным данным, оценивается примерно в €800 тыс. Об этом сообщила в четверг газета Le Point.

Инцидент произошел в одном из престижных районов французской столицы. В среду около 17:00 по местному времени двое неизвестных, представившись сотрудниками полиции, попросили пожилую женщину пустить их в дом, заявив, что они занимаются расследованием серии ограблений в Париже.

Преступники попросили пенсионерку показать, где она хранит свои драгоценности, чтобы убедиться, что ничего не было украдено. Узнав также о том, что женщина хранит золотые слитки в банке, мошенники заявили, что в хранилище их могут заменить на подделку. Вместе с пенсионеркой они отправились в банк, где вытащили из ячейки все содержимое и скрылись.

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