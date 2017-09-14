Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявлено обвинение

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в Ивантеевке, предъявлено обвинение. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.

"Да, моему доверителю обвинение предъявлено", - сказал он, отказавшись комментировать суть обвинений на основании того, что у него взята "подписка о неразглашении тайны предварительного следствия".

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Басманный суд Москвы арестовал подростка до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".