Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Коршунова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 ноября ", - огласила решение судья Елена Ленская.