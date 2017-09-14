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Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября

Происшествия
14 сентября, 20:07 UTC+3

Олег Коршунов обвиняется в растрате

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Коршунова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 ноября ", - огласила решение судья Елена Ленская.

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