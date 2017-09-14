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Ураган "Хосе" ослабел до степени шторма

Происшествия
14 сентября, 20:41 UTC+3 ТАСС

Метеорологи США прогнозируют, что к концу недели "Хосе" вновь станет ураганом

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ТАСС, 14 сентября. Ураган "Хосе" в Карибском море в четверг ослабел до степени тропического шторма, однако в пятницу он усилится и к выходным вновь станет ураганом.

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Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, "Хосе" продвигается в направлении к западу и северо-западу со скоростью около 11 км/ч, это движение, как ожидается, продолжится в пятницу и в субботу.

"Сила ветра соответствует тропическому шторму", - говорится в сводке Национального центра по наблюдению за ураганами США. "Максимальная скорость ветра снизилась до 110 км/ч (30 м/с) с более сильными порывами, - отмечает центр. - Как ожидается, в пятницу начнется его усиление, а к концу недели "Хосе", вероятно, вновь станет ураганом".

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