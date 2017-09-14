Глава Коми выразил соболезнования родным погибшего при обрушении в шахте горняка

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего в четверг в результате обрушения породы в шахте в Ухте. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего горняка. Руководитель региона поставил задачу региональному Минпрому [Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта] - совместно с предприятием проанализировать произошедшее и принять меры по минимизации риска возникновения трагедий в дальнейшем", - говорится в сообщении.

На шахте №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" (производственное подразделение ООО "Лукойл-Коми") произошел обвал породы, в результате чего погиб один человек.