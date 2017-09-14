ООН обсудит последствия урагана "Ирма" на специальном заседании 18 сентября

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. ООН проведет 18 сентября специальное заседание для обсуждения последствий урагана "Ирма", причинившего огромный урон островам в Карибском море и прибрежным районам штата Флорида. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Бренден Варма.

По его словам, целью встречи будет "привлечь внимание к разрушениям, причиненным ураганом "Ирма", а также выразить солидарность с пострадавшим населением" и "подчеркнуть необходимость построения общества, более защищенного от последствий стихийных бедствий и изменения климата". Как заявил Бренден Варма, на заседании будут обсуждаться усилия по восстановлению пострадавших от урагана районов на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Ураган "Ирма", ставший самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, привел к масштабным разрушениям в нескольких государствах и территориях Карибского бассейна. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, на Кубе ураган привел к эвакуации 2 млн человек, а на Барбуде ударом стихии было уничтожено 99% строений. 10 сентября стихия обрушилась на штат Флорида.