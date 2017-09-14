Шестилетний российский ребенок скончался в Норвегии в результате врачебной ошибки

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ОСЛО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Шестилетний россиянин, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки, допущенной норвежскими медиками. Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Королевской больницы Осло Андерс Байер, смерть пациента была констатирована в четверг.
"Могу подтвердить, что мальчик скончался сегодня в 16:38 (17:38 мск). Мы не можем оглашать причину смерти. Расследованием данного случая занимается норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. Мы готовы предоставить ей все материалы, которые могут понадобиться в ходе расследования", - сказал Байер.
Врачебная ошибка, которая привела к смерти клеток мозга ребенка, была совершена в конце августа, когда мальчик проходил курс лечения от онкологического заболевания в Университетской больнице Хёукеланн в Бергене - втором по величине городе Норвегии. Ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата - один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй - внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы, в результате чего в мозг было введено не то лекарство, а мальчик вскоре впал в кому.
Через несколько дней врачи диагностировали у него смерть мозга, однако родители настояли на переводе ребенка в Осло для подтверждения диагноза. Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания, в четверг столичные врачи также признали, что помочь ребенку уже нельзя, и он был отключен от аппарата искусственного дыхания.
"Посольство РФ в Норвегии может подтвердить, что ребенок является гражданином России. Мы занимаемся выяснением обстоятельств данного случая", - заявили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве в Осло.
В больнице Хёукеланн признают факт ошибки и ранее сообщили о ней в службу надзора. Случаем также занимаются полиция и больничный комитет по этике. Сразу после трагедии в больнице были приняты новые правила обращения с лекарственными препаратами при проведении подобных процедур.