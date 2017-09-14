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В Калужской области бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Происшествия
14 сентября, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Как сообщили в Минобороны, экипаж не пострадал

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дальний бомбардировщик Ту-22 М3 в четверг при выполнении руления по техническим причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Шайковка в Калужской области. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Экипаж не пострадал, - отметили в Минобороны. - Самолет после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению".

Комиссия Воздушно-космических сил проводит проверку инцидента.

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