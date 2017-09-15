СМИ: почти 20 тыс. сотрудников коммунальных служб ликвидируют последствия урагана в Гаване

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. сотрудников коммунальных служб участвуют в Гаване в ликвидации последствий разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в минувшие выходные. Об этом сообщила в четверг газета Juventud rebelde.

Им помогают бригады военнослужащих, резервистов и просто добровольцы. Основная задача - освободить линии электропередачи от поваленных деревьев и очистить дороги для проезда автомобилей. Согласно подсчетам, ураган оставил на улицах Гаваны около 1,5 млн кубометров различного мусора.

Сильнее всего в результате прохождения "Ирмы" пострадали районы Ведадо, Центральная Гавана, Старая Гавана и Мирамар. В Старой и Центральной Гаване насчитывается большое количество старинных и ветхих зданий, многие из которых не устояли под ударом стихии.

По данным властей, в Гаване в той или иной мере повреждены более 4,4 тыс. жилых строений. Из них порядка 150 домов обрушились полностью. Люди, оставшиеся без крыши над головой, были размещены во временных убежищах.

Электричество и водоснабжение почти восстановлены

В субботу на Гавану обрушились волны высотой до 11 метров, вода проникла вглубь города более чем на 500 метров. Оказались затоплены знаменитая набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. Практически вся Гавана оказалась обесточена - поваленные ураганом деревья привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб некоторым ТЭЦ, в том числе электростанции в провинции Матансас, обслуживающей Гавану.

В настоящее время свет вернулся в дома почти 90% жителей кубинской столицы. Власти обещают в ближайшие часы полностью восстановить подачу электроэнергии.

Проблемы с водоснабжением также практически решены, однако около 14 тыс. человек по-прежнему получают питьевую воду из автоцистерн. В связи с тем, что из-за отсутствия электричества и воды люди не могли готовить пищу, во многих районах Гаваны были оборудованы специальные пункты по продаже дешевых обедов стоимостью 5 песо (около $0,20).

В минувшие выходные дни ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна. По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике.