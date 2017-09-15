СМИ: во время учений на базе ВС США погиб военнослужащий

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Один военнослужащий погиб, еще семь получили ранения в четверг во время учебно-тренировочных мероприятий на базе ВС США в штате Северная Каролина. Об этом сообщила телекомпания ABC.
По ее данным, инцидент произошел во время учений по отработке использования подрывных зарядов на базе Армии (сухопутных сил) ВС США Форт-Брэгг. Восемь военнослужащих получили ранения в результате взрыва и были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.
Детали произошедшего не приводятся. Командование базы отметило, что проводится расследование.
Ранее в среду 15 военнослужащих Корпуса морской пехоты США пострадали на базе Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния, когда во время учений по невыясненным причинам загорелся танк-амфибия.