Суд приговорил экс-мэра Биробиджана к условному сроку за продажу кинотеатра

БИРОБИДЖАН, 15 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего мэра Биробиджана к условному сроку за продажу кинотеатра "Родина". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного суда Еврейской автономной области (ЕАО).

"Сегодня суд вынес приговор по делу экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко. Суд приговорил его к 4 годам условного срока с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года", - сказала руководитель пресс-службы суда Наталья Лаврова.

Она добавила, что приговор в законную силу не вступил.

Пархоменко обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, будучи мэром, принял решение о передаче прав на муниципальное имущество - здание кинотеатра "Родина", земельный участок и оборудование - третьим лицам. Следствие оценило ущерб городскому бюджету от сделки, совершенной за 7,8 млн рублей, в сумму 55 млн рублей.

Пархоменко был арестован в феврале 2015 г. В августе суд ЕАО изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, в октябре его освободили из-под домашнего ареста.