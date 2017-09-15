Таможенники пресекли вывоз в Китай более 300 кг краснокнижного лишайника

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ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Хабаровские таможенники пресекли вывоз за рубеж более 300 кг краснокнижного лишайника, который вырастает за несколько столетий. Рыночная стоимость изъятой из тайника на судне партии растительности, приготовленной к доставке в КНР, около 6 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Хабаровской таможни.
"Хабаровской таможней по результатам мероприятий, проведенных совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, возбуждено уголовное дело в отношении трех членов экипажа теплохода "70 лет Победы" по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как уточнила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Елена Попова, при таможенном досмотре судна, которое направлялось из Хабаровска в приграничный китайский город Фуюань, в тайнике были обнаружены товары растительного происхождения. "В рулевой рубке за панелью управления теплохода ждали своей отправки в рейс 330 кг лишайника (симбиоз грибов и водорослей) - умбиликарии съедобной. Рыночная стоимость партии составляет около 6 млн рублей", - сказала Попова.
"Урон, нанесенный природе его сбором, может быть восполнен не ранее, чем через несколько столетий", - отметила она.
Уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда, совершенная группой лиц", санкция по которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Умбиликария съедобная произрастает только в южной части Приморского края, за пределами России встречается в странах Восточной Азии. В Японии и Китае считается дорогим деликатесом. Она растет крайне медленно - до одного сантиметра в год.