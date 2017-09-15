Мосгорсуд признал законным содержание Белых под стражей до 4 февраля

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным продление до 4 февраля срока содержания под стражей бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Сам Белых не смог принять участие в рассмотрении жалобы из-за плохого состояния здоровья - медицинский сотрудник изолятора "Лефортово" сообщил суду по видеосвязи, что обвиняемый "не может участвовать в заседании".

Защита в городском суде обжаловала постановление Пресненского суда Москвы, вынесенное по итогам предварительного слушания по существу дела.

Суд начал слушания по жалобе в четверг, отложил заседание на два часа для ознакомления Белых и его адвоката с материалами дела, но задержал на полтора часа, которые Белых провел в комнате для видеоконференций в СИЗО. "Ваша честь, благодаря вам я вчера провел в этой клетке полтора часа, и у меня произошел гипертонический криз", - заявил Белых, за что получил замечание от судьи. "Я делаю вам замечание за неуважительное обращение к суду", - сказала судья и постановила рассмотреть жалобу в отсутствии обвиняемого.

Бывший губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.